Seguradoras estimam pagar 8 milhões de euros devido aos incêndios de julho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As seguradoras deverão pagar indemnizações no valor de oito milhões de euros relativas aos incêndios ocorridos durante o estado de contingência e de alerta decretado em julho, informou esta segunda-feira a Associação Portuguesa de Seguradores (APS).



Após a conclusão de um inquérito realizado junto das empresas suas associadas, a APS concluiu que Leiria foi o distrito com mais sinistros participados. Contudo, aqueles que envolvem mais prejuízos ocorreram nos distritos de Faro e de Aveiro.





A quase totalidade dos prejuízos reportados é referente a seguros de multirrisco, tanto de comércio e indústria (49%) como de habitação (37%)", detalha a associação numa nota enviada ao Negócios.

José Galamba, presidente da APS, considera que estes incêndios, "e a frequência cada vez maior dos eventos climáticos que estão na sua origem, reforçam a importância do seguro enquanto elemento de mitigação das perdas sofridas e fator de estabilidade da vida das pessoas e das empresas".