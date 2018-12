MAI autoriza PSP a utilizar videovigilância na passagem de ano em Lisboa

Em comunicado, o MAI adianta que a Polícia de Segurança Pública vai utilizar seis câmaras para monitorizar e prevenir eventuais incidentes no local dos festejos.

Segundo o MAI, o sistema de videovigilância, que vai funcionar entre as 20:00 do dia 31 de Dezembro e as 04:00 de 1 de Janeiro, abrangerá, além da Praça do Comércio, toda a Avenida da Ribeira das Naus.