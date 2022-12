Maior parte dos beneficiários de PRR recebe 1.800 euros

Partilhar artigo



Até ao final de novembro, cerca de 70 mil entidades públicas e privadas tinham beneficiado de verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Uma análise feita pelo Banco de Portugal (BdP) mostra que a maioria desses beneficiários eram "indivíduos com, pelo menos, uma candidatura aprovada" e que, em média, receberam individualmente um envelope financeiro no valor de 1.800 euros do PRR.



A análise do BdP à execuç...