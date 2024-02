Maior parte dos países da OCDE aplica um imposto sobre heranças

De acordo com o último relatório da OCDE, de 2021, 23 dos 36 países-membros tributavam os ativos transferidos para herdeiros, sobretudo para terceiros, ou seja, indivíduos sem grau de parentesco. Portugal também surge no relatório, mas apenas porque as heranças estão sujeitas a Imposto do Selo de 10%, mas não é considerado um imposto específico. A lista aqui apresentada não é exaustiva.

Maior parte dos países da OCDE aplica um imposto sobre heranças









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Maior parte dos países da OCDE aplica um imposto sobre heranças O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar