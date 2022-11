Maioria dos jovens em Portugal disponível para comprar produtos em segunda mão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A maioria dos jovens (57%) portugueses entre os 18 e os 34 anos está disponível para comprar produtos em segunda mão. É o que indica um estudo da Wallapop, uma plataforma de artigos em segunda mão, que contou com jovens de Portugal, Espanha e Itália.



Para os portugueses millenials e da geração Z, a razão mais importante para a compra de artigos em segunda mão prende-se com a poupança (28,7%), um valor mais elevado do que os dados recolhidos em Espanha (17,1%) e Itália (17,8%).





Relativamente aos obstáculos, o maior receio dos compradores é que o produto não corresponda às expectativas. Em Portugal esse valor é de 16,2%, semelhante ao de Itália (16,9%), mas superior ao de Espanha (9,5%).O relatório revela ainda que quando os inquiridos fazem compras em segunda mão com maior regularidade sentem-se menos inseguros e desconfiados.Quanto à sustentabilidade, os portugueses revelam que gostavam de ter um papel mais ativo e comprar mais produtos sustentáveis, mas quase metade (42%) dos inquiridos revela que o facto de estes produtos serem mais caros é um impeditivo. Um valor bastante superior quando comparado com a Espanha (25%) e a Itália (31%).