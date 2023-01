Mais de metade dos portugueses compram e vendem artigos em segunda mão

A maioria dos portugueses aposta em artigos em segunda mão. Num estudo desenvolvido pela Gfk para a Wallapop, plataforma que permite comprar e vender produtos de forma a serem reutilizados, 62% dos inquiridos revelaram já ter comprado artigos em segunda mão, enquanto que 64% já venderam.



O estudo quis analisar o mercado de compra e venda de produtos usados no mercado português, concluindo que 54% dos inquiridos, quando têm de fazer uma compra, consideram artigos em segunda mão, com 64% a referir sentirem-se melhor com estes produtos por serem mais sustentáveis.





A escolha principal para compra e venda é o online em detrimento de lojas ou feiras. Dos 67% que já fizeram compras em segunda mão, fizeram-nas pela internet. No entanto, é acima de tudo na venda de produtos que se revela a preferência pelo online com 80% dos inquiridos a utilizar este método.



No que diz respeito às plataformas, os compradores preferem as "apps" pelo facto de estas oferecerem preços mais acessíveis (46%) e apresentarem uma maior variedade de produtos (23%). Já os que utilizam as "apps" ra vender os seus produtos, apontam como principais motivos a facilidade de utilização (56%) e o facto de estas usualmente terem maior número de utilizadores (26%).





De acordo com Sara Van-Deste, coordenadora de projetos especiais na Wallapop, estes resultados mostram que "os portugueses estão atentos às possibilidades do mercado de artigos em segunda mão". Os utilizadores são "pessoas com uma maior consciência relativamente ao consumo responsável, que se preocupam em ganhar ou poupar dinheiro nas suas compras, mas que também se querem sentir bem com a forma como o fazem, de forma mais consciente e sustentável", acrescenta.





No que diz respeito às categorias de produtos em segunda mão comprados online, a maioria são artigos de moda e acessórios (46%), eletrónica (31%) e livros (27%). Já os produtos mais vendidos são artigos de moda e acessórios (54%) e artigos para a casa como mobiliário, conjuntos de cozinha, acessórios de jardinagem (23%) e eletrónica (22%).