Mais 420 mil pessoas no AUTOvoucher. Governo admite prolongar medida até abril

Mais de 420 mil pessoas aderiram ao AUTOvoucher com a escalada de preços dos combustíveis, anunciou o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais nesta sexta-feira, 11 de março. António Mendonça Mendes admite prolongar subsídio pelo menos até abril.

Em conferência de imprensa esta tarde, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais anunciou que, desde o anúncio do aumento do AUTOvoucher, de 5 para 20 euros mensais, aderiram mais 420 mil consumidores ao apoio, ultrapassando agora os dois milhões.

O AUTOvoucher, recorde-se, é um subsídio mensal do aumento do preço dos combustíveis, que corresponde a um desconto de 0,40 euros por litro num depósito de 50 litros que será dado no mês de março. Com esta medida, o Governo estima devolver aos consumidores cerca de 133 milhões de euros.

No entanto, dada a situação na Ucrânia, António Mendonça Mendes admitiu que a medida se prolongue pelo menos em abril. "Parece-me muito difícil que não se mantenha", afirmou, dizendo apenas que o montante do apoio poderá subir ou descer e a sua duração no tempo depende do evoluir da guerra.





"O Governo não está a fazer caixinha. A situação é que é muito volátil", disse.