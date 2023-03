Mais de 23 mil pessoas à espera de casa na Grande Lisboa

De acordo com os dados divulgados pelas autarquias, em oito municípios da Grande Lisboa existem neste momento 23.385 pessoas à espera de uma casa, avança o Correio da Manhã esta quarta-feira.Em Lisboa, existem 9.700 inscritos para receber uma habitação. Em Sintra, Cascais e Oeiras, o número de inscritos por concelho é na ordem dos três mil.Segundo o balanço divulgado em janeiro, pela Área Metropolitana de Lisboa, esta carência de habitação poderá ser solucionada pelas 85 candidaturas, no valor de 300 milhões de euros, a programas de habitação apoiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), das diferentes autarquias.No entanto, destas 85 candidaturas, em janeiro estavam aprovadas menos de metade (apenas 40) para habitação (33) e para alojamento urgente (4) e para alojamento estudantil (3), de acordo com o grupo de Trabalho Metropolitano da Habitação.No total, as 85 candidaturas representam 3012 fogos, o que poderá equivaler a habitação para cerca de dez mil pessoas.