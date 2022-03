Bielorrússia não tem intenções de invadir Ucrânia. Gazprom continua a fornecer gás à Europa

10h38

Preços do petróleo e do gás em alta. Gazprom continua a assegurar o fornecimento de gás natural à Europa

Os preços do petróleo e do gás natural mantêm-se esta terça-feira em rota ascendente.



Apesar de vários países já terem adiantado que estão prontos para libertar as reservas de emergência, o "ouro negor" continua a escalar no seguimento dos avanços do exército russo em território ucraniano, num dia que será marcado pela reunião de emergência da Agência Internacional de Energia.



O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, segue a somar 3,14% para 98,73 dólares por barril. Já o Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações europeias, avança 3,69% para 101,59 dólares por barril.



Por sua vez, os futuros gás natural no mercado holandês, de referência para a Europea, chegaram a subir 7.5% para 105 euros por megawatt-hora, and estavam esta manhã a avançar 7% em Amesterdão.



Entretanto, a Gazprom, o principal fornecedor russo, já veio dizer que vai cumprir as suas obrigações contratuais e que esta terça-feira estava a assegurar normalmente o fornecimento de gás natural.