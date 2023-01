Mais de 80% das insolvências já são de particulares

São as famílias, mais do que as empresas, quem se apresenta à insolvência ou se arrisca a chegar a esse ponto. Estudo revela que em regra são pessoas com filhos, baixos rendimentos e muitos créditos. Em 59% dos casos é possível chegar a um plano de pagamentos, mas são ainda pouco usados.

