A crise política no Reino Unido não dá sinais de abrandar. Depois da saída do ministro das Finanças, esta quarta-feira foi a vez da titular da pasta da Administração Interna. O jornal The Guardian avança que Suella Braverman abandonou o cargo. Em causa a divulgação de um documento classificado através do email pessoal.

O diário diz que Grant Shapps, antigo secretário dos Transportes, poderá ser o substituto de Braverman.



Downing Street negou que a ministra tenha sido despedida, mas não clarificou a natureza da sua saída.



A Bloomberg avança que a ministra foi afastada por uma falha de segurança, citando dirigentes com conhecimento da situação. Em causa está a partilha de documentos secretos através do telemóvel privado. A própria admitiu "violações técnicas das regras", numa carta enviada à primeira-ministra, publicada no Twitter.





My letter to the Prime Minister. pic.twitter.com/TaWO1PMOF2 — Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) October 19, 2022

"Hoje, mais cedo, enviei um documento oficial a partir do meu email pessoal para um colega parlamentar de confiança", escreveu. Braverman explicou que o objetivo era reunir apoio para uma política governamental sobre emigração. "Muito [do que lá estava escrito] já tinha sido comunicado aos deputados. Seja como for, é tempo de me ir embora", rematou.