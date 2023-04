Mais-valias das vendas de 2022 também têm benefício

Quem tiver vendido imóveis no ano passado, pode este ano utilizar as mais-valias para amortizar créditos à habitação, beneficiando de isenção de IRS sobre esses valores. Medida é alargada na nova versão da proposta do Governo, mas só contam habitação e terrenos para construção.

Mais-valias das vendas de 2022 também têm benefício









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Mais-valias das vendas de 2022 também têm benefício O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar