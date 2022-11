Manifestantes invadiram edifício em Lisboa onde estava o ministro da Economia

Dezenas de manifestantes invadiram neste sábado um edifício em Lisboa, onde decorria um evento privado com o ministro da Economia, António Costa Silva, durante uma marcha contra o Fracasso Climático.No exterior do edifício, na Avenida Defensores de Chaves, centenas de manifestantes da marcha pelo clima, iniciativa organizada pela coligação "Unir Contra o Fracasso Climático", cantavam "Fora, fora Costa Silva".Alguns manifestantes entraram dentro do edifício onde se encontrava o ministro da Economia, tendo sido chamadas as forças de segurança.Duas unidades das forças de segurança entraram dentro do prédio e retiraram os manifestantes, alguns deles arrastados pelas forças de segurança."Não vamos sair daqui enquanto ele [ministro da Economia] não sair", sublinhavam.Posteriormente, foi criado um cordão formado por entre 15 a 20 forças de segurança à entrada do edifício.Estava marcada para hoje uma marcha pelo clima, às 14:00, no Campo Pequeno, Lisboa, organizada pela coligação "Unir Contra o Fracasso Climático", da qual fazem parte o Climáximo, DiEM25, Greve Climática Estudantil -- Lisboa, Sciaena, Scientist Rebellion Portugal, Último Recurso, UMAR -- União de Mulheres Alternativa e Resposta e a Zero -- Associação Sistema Terrestre Sustentável.Desde segunda-feira, o movimento Greve Climática Estudantil Lisboa iniciou um protesto que incluiu a ocupação de seis escolas e universidades de Lisboa, iniciativa que visa exigir o fim aos combustíveis fósseis até 2030 e a demissão do ministro da Economia e do Mar.As ocupações coincidem com a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), que decorre desde domingo em Sharm el-Sheikh, no Egito, até ao próximo dia 18.