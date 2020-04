Mapa: Loures ultrapassa 100 casos confirmados e Famalicão está à beira

Já são 15 os municípios do país com pelo menos três infetados pelo coronavírus, segundo o relatório da DGS. Com 99 casos confirmados, Famalicão está à beira de superar esse patamar.

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 31 de março e foram anunciados pela DGS a 1 de abril. Não contemplam todos os casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados)



Loures é o mais recente concelho a superar o patamar dos 100 casos positivos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, o que eleva para 15 o número de municípios acima da centena de infetados, o equivalente a 4,87% do total de 308 concelhos. Vila Nova de Famalicão atingiu os 99 e está à beira de também superar a marca dos 100 casos positivos.



O relatório divulgado esta quarta-feira, 1 de abril, pela Direção geral de Saúde (DGS) mostra ainda que há 143 concelhos com pelo menos três casos positivos de covid-19, representativos de 46,43% dos municípios portugueses.



Os dados reportados pela instituição liderada por Graça Freitas mantêm Lisboa (546) como o município mais afetado pela crise sanitária em termos absolutos, seguindo-se Porto (505) e Vila Nova de Gaia (387). Gondomar (337), Maia (328) e Matosinhos (303) também já ultrapassaram as três centenas de casos positivos.



Casos de covid-19 aumentam quase 11%

O relatório da DGS revela ainda que o número de casos confirmados aumentou 10,8% (808 em termos absolutos) de terça para quarta-feira para um total de 8.251. Esta evolução consiste num abrandamento uma vez que de segunda para terça-feira se havia registado um aumento de casos confirmados de 16,1% para 7.443.



Em sentido inverso, observa-se um aumento diário do número de mortes de 17% para 187, um crescimento de 27, o que compara com a subida de 14% (20) que se tinha verificado ontem.





Também a taxa de letalidade da Covid-19 cresceu de ontem (2,15%) para hoje (2,27%).



Doentes nos cuidados intensivos aumentam 22%

Os dados indicam que dos mais de 8 mil casos confirmados, 726 estão internados, 230 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Verifica-se assim uma subida do número de internados (8,8%, contra 627 ontem) e mais acentuada nos internados nos cuidados intensivos (22% contra 188 ontem).



Assim, 2,8% das pessoas infetadas estão internadas em cuidados intensivos. Do total, 8,8% dos infetados estão internados.



A região Norte (4.910) continua a ser a região que regista o maior número de casos confirmados, com mais de metade do total. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (1.998), região Centro (1.043) e Algarve (146). Há 52 casos nos Açores, 48 na Madeira e 54 no Alentejo.