Número de mortos em Portugal sobe para 187 e casos confirmados de covid-19 aumentam 10,8%

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 187, o que traduz uma subida de 27 face a ontem, quando estavam contabilizados 160 óbitos, anunciou a DGS esta quarta-feira, 1 de abril.



Quanto ao número de infetados (casos confirmados), aumentou 10,8% para 8.251. Ontem, o número de infetados tinha subido 16% para 7.443, pelo que em termos absolutos a subida de casos foi de 808.





O crescimento diário do número de mortos em termos absolutos aumentou substancialmente (27 contra 20 ontem), sendo que a taxa de crescimento também subiu (17% contra 14% ontem).



Verifica-se pelo contrário uma desaceleração na taxa de crescimento do número de infetados (10,8% contra 16,1% ontem), bem como na variação em termos absolutos (808 contra 1.035 ontem).

Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 2,27%, contra 2,15% ontem.





Segundo o boletim diário da DGS, há 95 mortos no Norte (mais de metade do total), 38 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 52 no centro e dois no Algarve. Os Açores, Madeira e Alentejo continuam sem vítimas mortais a lamentar.





Entre as vítimas mortais, 140 têm mais de 80 anos, 41 entre 70 e 79, 17 entre 60 e 69, sete entre 50 e 59 e dois com idade entre 40 e 49 anos. 76 são mulheres e 111 homens.





O número de casos suspeitos aumentou para 59.457 (ontem estava em 52.085 ) e 4.957 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais (4.610 ontem). Existem apenas 43 casos recuperados, os mesmos dos últimos dias.





O número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 20.275 (19.260 ontem).





Doentes nos cuidados intensivos aumentam 22%

Os dados indicam que dos mais de 8 mil casos confirmados, 726 estão internados, 230 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Verifica-se assim uma subida do número de internados (8,8%, contra 627 ontem) e mais acentuada nos internados nos cuidados intensivos (22% contra 188 ontem).



Assim, 2,8% das pessoas infetadas estão internadas em cuidados intensivos. Do total, 8,8% dos infetados estão internados.





A região Norte (4.910) continua a ser a região que regista o maior número de casos confirmados, com mais de metade do total. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (1.998), região Centro (1.043) e Algarve (146). Há 52 casos nos Açores, 48 na Madeira e 54 no Alentejo.



Do total de infetados, 1.768 têm 70 ou mais anos (1.538 ontem). Com mais de 80 anos são 935.



Em baixo estão os casos por concelho. A DGS assinala que nestes dados por concelho a informação reportada é relativa a 79% dos casos confirmados.



















Pandemia já matou mais de 43 mil pessoas em todo o mundo

A pandemia de covid-19 matou mais de 43.082 pessoas no mundo inteiro desde que a doença surgiu em dezembro na China, segundo um balanço da AFP às 11:00, a partir de dados oficiais.





De acordo com a agência de notícias francesa, já foram diagnosticados mais de 865.970 casos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, e a pandemia espalhou-se por 186 países ou territórios. Foram consideradas curadas pelo menos 172.500.





Itália, que registou a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, é o país mais afetado em número de mortes, com 12.428 mortes em 105.792 casos, e 15.729 pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades italianas.





Depois de Itália, os países mais afetados são Espanha com 9.053 mortes em 102.136 casos, os Estados Unidos com 4.081 mortes (189.633 casos), França com 3.523 mortes (52.128 casos) e a China continental com 3.312 mortes (81.554 casos).





A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou um total de 81.554 casos (36 novos entre terça e hoje), incluindo 3.312 mortes (sete novas) e 76.238 curados.





Também os Estados Unidos estão a ser bastante afetados pela pandemia tendo sido registadas oficialmente 189.633 infeções, 4.081 mortes e 7.138 curados.





Desde as 19:00 de terça-feira, a Eslováquia, o Botsuana, o Congo e El Salvador anunciaram as primeiras mortes ligadas ao vírus.





A Europa totalizou até às 11:00 de hoje 31.083 mortes para 468.792 casos, Estados Unidos e Canadá 4.179 mortes (198.119 casos), Ásia 3.938 mortes (110.069 casos), Médio Oriente 3.147 mortes (58.831 casos), América Latina e Caraíbas 513 mortes (19.160 casos), África 200 mortes (5.778 casos) e Oceânia 22 mortes (5.224 casos).





A AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, já que um grande número de países está agora a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.