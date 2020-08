Mapa: Quanto se ganha em média no seu concelho?

Os portugueses auferiram um rendimento líquido de 9.067 euros em 2018, de acordo com os dados divulgados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que o Negócios mostra agora num mapa com todos os valores por concelho entre 2015 e 2018.



Oeiras tem os residentes com os rendimentos mais elevados (13.527), seguindo-se depois (mas a uma distância considerável) quatro concelhos com valores entre 11 e 12 mil euros: Lisboa, Cascais, Alcochete e Entroncamento.



Mais a baixo surgem concelhos como Coimbra, Porto e Évora. Em 31 concelhos os rendimentos medianos são superiores a 10 mil euros por ano, sendo que 63 apresentam valores acima da média nacional.



De acordo com os dados do INE, com rendimentos medianos mais elevados, superiores à referência nacional, estão os 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML), 18 no Centro, 13 no Alentejo, seis no Norte, cinco na Região Autónoma dos Açores, dois na Região Autónoma da Madeira e um no Algarve.



Olhando para o fundo da tabela, é em Resende que estão os residentes com rendimentos mais baixos do país: este concelho do distrito de Viseu é mesmo o único onde o valor mediano dos rendimentos líquidos de IRS era em 2018 inferior a 6 mil euros por ano. É precisamente na zona do interior norte que se encontram os municípios com rendimentos mais reduzidos, como é percetível no mapa.



Em 55 municípios, sobretudo localizados na região Norte, o valor mediano do rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado por sujeito passivo não atingia 7.500 euros.



Maiores aumentos nos concelhos com rendimentos mais baixos



As maiores variações percentuais verificaram-se nos concelhos com rendimentos mais baixos, com é o caso de Mondim de Basto, Terras de Bouro e Vila Verde. Entre 2017 e 2018 registaram aumentos de cerca de 9%, mais do que duplicando a média nacional de 4,4%. Comparando 2018 com 2015 os aumentos nestes três municípios foram na ordem dos 20%.



Segundo os dados do INE os rendimentos aumentaram em todos os concelhos com dados disponíveis. O Nordeste, nos Açores, registou o incremento mais baixo (1,5%).



Nove concelhos registaram aumentos acima de 20% entre 2018 e 2015: Machico, Paredes, Paços de Ferreira, Vila Verde, Vila Nova de Paiva, Penalva do Castelo, Lousada, Amares e Lamego. Excetuando o concelho madeirense, em todos os outros o rendimento líquido dos residentes persiste abaixo dos 8 mil euros por ano.



Produzidas pelo INE, as estatísticas do rendimento ao nível local em Portugal resultam da análise dos valores do rendimento bruto declarado, do IRS liquidado e da variável derivada do rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado, por agregado fiscal e sujeito passivo, com base em dados fiscais anonimizados da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) relativos à nota de liquidação do IRS.