Marcelo cancela deslocação aos Emirados Árabes Unidos

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, cancelou a deslocação prevista para a próxima semana aos Emirados Árabes Unidos, para visitar a Expo 2020 no Dubai, devido à situação internacional, anunciou a Presidência da República."Tendo em conta a situação internacional, o Presidente da República cancelou a deslocação prevista na próxima semana ao pavilhão de Portugal na Exposição mundial no Dubai", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.Marcelo Rebelo de Sousa tinha pedido autorização ao Parlamento para se deslocar ao Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, entre 3 e 5 de março, depois de já ter adiado uma vez esta deslocação, inicialmente prevista para entre 20 e 23 de janeiro, o que justificou com a pandemia de covid-19.O chefe de Estado tem ainda agendada uma deslocação a Moçambique, para entre os dias 16 e 23 de março.A Federação Russa lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que segundo as autoridades ucranianas já provocaram pelo menos 198 mortos, incluindo civis, e mais de 1.100 feridos.A Organização das Nações Unidas (ONU) deu conta de 120.000 deslocados desde o primeiro dia desta ofensiva.O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de o país se defender e durará o tempo necessário.Estas ações militares foram condenadas pela maioria da comunidade internacional e motivaram reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e de organizações internacionais como a NATO, a União Europeia e o Conselho de Segurança da ONU.Na sexta-feira, a Federação Russa vetou, isolada, uma resolução do Conselho de Segurança da ONU de condenação à sua agressão à Ucrânia, que obteve 11 votos a favor e três abstenções, da República Popular da China, da Índia e dos Emirados Árabes Unidos.