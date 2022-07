Este é o novo paraíso dos oligarcas russos. Vendas de imóveis no Dubai disparam 51%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A empresa imobiliária de luxo especializada em clientes provenientes da Rússia e que opera no Dubai, Mira Estate, registou um aumento de 100% nas vendas no primeiro semestre deste ano para 500 milhões de dólares, de acordo com um comunicado da empresa citado pela CNBC.

Enquanto inúmeros países impuseram sanções e apreenderam ativos a oligarcas russos e figuras ligadas ao presidente Vladimir Putin, os Emirados Árabes Unidos mantiveram os seus negócios e propriedades.

Entre as figuras de destaque russas, o próprio Roman Abramovich procurou casa em Palm Jumeirah, um arquipélago artificial no Dubai.

"A guerra na Ucrânia e o impacto das sanções contra indivíduos de língua russa e os seus negócios levaram os investidores ricos a fugir dos seus países e a encontrar um refúgio no Dubai", comentou a CEO da Mira Estate, Tamara Getigezheva, na nota de imprensa.

"A maioria dos compradores de imóveis está à procura de propriedades à beira-mar", acrescentou Tamara Getigezheva. Os últimos meses foram marcados por um disparo da venda de imóveis no emirado: em abril, as vendas no setor escalaram 45% em termos homólogos e 51% em maio face ao mesmo período.

Além da abertura ao povo russo, nos últimos tempos, os Emirados Árabes Unidos abriram portas a todos os turistas, flexibilizando o acesso aos vistos, assinando um acordo histórico com Israel e até empurrarando o arranque do fim de semana islâmico de sexta-feira para sábado.