Marcelo homenageia Eduardo dos Santos em Luanda, com agenda bilateral "muito intensa"

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, recusou comentar as queixas da oposição sobre as eleições de Angola e disse que está em Luanda para prestar homenagem ao ex-presidente José Eduardo dos Santos, mas terá uma agenda bilateral "muito intensa".Na sexta-feira, a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), partido dado como derrotado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), rejeitou os resultados e pediu uma comissão internacional para contar os votos a partir das atas síntese que os partidos têm.Confrontado com a possibilidade de os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa ajudarem nesse processo, Marcelo Rebelo de Sousa limitou-se a dizer aos jornalistas, à chegada ao hotel em Luanda, que essa "é uma realidade que ainda não existiu, não vale a pena antecipar".Em Angola, "está em curso o processo eleitoral" e, "por maioria de razão não farei" comentários, disse Marcelo Rebelo de Sousa, não esclarecendo se irá reunir-se com o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior.Sobre o dia das eleições angolanas, o chefe de Estado português elogiou a "tranquilidade do ato eleitoral em termos do que deve ser um momento de vivência normal democrática".O Presidente português confirmou que irá ter "um programa muito intenso" hoje de reuniões com os homólogos de São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, países da CPLP que estão representados ao mais alto nível nas cerimónias fúnebres oficiais de homenagem a José Eduardo dos Santos, no domingo.A receber o chefe de Estado português esteve o ministro das Relações Exteriores angolano, Téte António, com quem esteve reunido no automóvel à porta do hotel."Tenho dito que durante o processo eleitoral não vou intervir e o processo eleitoral está em curso", resumiu Marcelo Rebelo de Sousa.Depois, o Presidente saiu do hotel para a Ilha de Luanda, onde tomou o pequeno-almoço, sempre rodeado da comitiva e de elementos das forças de segurança angolanas.