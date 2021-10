Marcelo: Pandemia "demonstrou a importância da poupança"

O Presidente da República afirmou hoje que a pandemia "demonstrou a importância da poupança", quer seja para o país ou cidadãos, no dia em que se assinala o Dia Mundial da Poupança."A pandemia que vivemos no último ano e meio demonstrou a importância da poupança, seja para o país, seja para cada família ou cidadão", disse Marcelo Rebelo de Sousa, numa mensagem na página 'online' da presidência."Embora para muitos concidadãos não seja fácil poupar, a promoção da poupança nacional é importante para o financiamento do investimento público e privado", considerou, apontando que "a capacidade de poupança do país é também um garante de autonomia e de liberdade nas escolhas individuais e coletivas".Além disso, "a poupança permite aos cidadãos enfrentar períodos de maiores dificuldades e fazer face a situações inesperadas", defendeu o chefe de Estado.Marcelo Rebelo de Sousa considerou ainda que "a valorização da poupança é particularmente relevante nas gerações mais novas, através da promoção da literacia financeira, algo no qual a escola tem tido um papel cada vez mais importante".