Marcelo: "Quanto mais forte for a oposição, maior a exigência ao Governo"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu este sábado que "quanto mais forte for a oposição, maior a exigência ao Governo", considerando que o PSD é um "partido muito importante" e "irá escolher bem" o seu novo líder.Durante uma visita ao Banco Alimentar contra a Fome, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado pelos jornalistas sobre o seu desejo para as eleições internas do PSD, partido de que foi presidente, tendo a sua militância suspensa desde que assumiu as funções de Presidente da República."O desejo é aquilo que tenho dito várias vezes. Quanto mais fortes forem os partidos, na área do Governo como na oposição, melhor para a democracia. Quanto mais forte for a oposição maior a exigência ao Governo", começou por responder.O chefe de Estado voltou a recorrer a uma comparação que já tem utilizado."Aquilo que pode existir de pior é - eu até tenho feito a comparação - haver uma turma em que há um aluno muito bom e outros alunos menos bons. Não é que sejam menos bons, mas que aparecem como não competindo. Normalmente o aluno mais competitivo e que tem melhores resultados desce o nível de exigência", avisou.Minutos antes, Marcelo Rebelo de Sousa já tinha sido questionado sobre as eleições internas do PSD, sobre as quais disse não querer "dar qualquer opinião", afirmando que "é um partido muito importante e sabe escolher e irá escolher bem" o sucessor de Rui Rio.O antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro e o antigo vice-presidente Jorge Moreira da Silva disputam hoje a presidência do partido em eleições diretas em que podem votar mais de 44 mil militantes.De acordo com o site do PSD, o universo eleitoral para as 11.ªs eleições diretas do partido ronda os 44.300 militantes, aqueles que têm as quotas em dia para poder votar e que irão escolher o 19.º presidente do partido.A eleição decorre em todo o país entre as 14:00 e as 20:00 e, a partir do fecho das urnas, a secretaria-geral do PSD irá disponibilizar a evolução dos resultados das eleições em tempo real no site https://resultados.psd.pt, assim como o histórico das eleições anteriores.