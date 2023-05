Marcelo sobre crise política: "Terei oportunidade de dizer o que penso"

O Presidente da República irá falar aos portugueses acerca da crise política suscitada pela não aceitação, por António Costa, da demissão do ministro das Infraestruturas João Galamba. Marcelo Rebelo de Sousa saiu do Palácio de Belém para jantar e indicou aos jornalistas no local que iria partilhar com os portugueses a sua opinião."Certamente terei oportunidade de dizer aos portugueses o que penso, mas hoje não", referiu.Foram as primeiras declarações do Presidente da República após a nota publicada no site da Presidência, depois de António Costa ter anunciado que não aceitava a demissão de João Galamba, divulgada junto das redações através de comunicado minutos antes.Segundo o jornal Expresso, Marcelo Rebelo de Sousa tinha feito Costa saber que queria a saída de Galamba, em causa devido à polémica entre ele e o ex-adjunto Frederico Pinheiro (que terá agredido e retirou um computador do Ministério) e às informações reveladas por notas tiradas durante uma reunião entre o Governo, deputados do PS e a CEO da TAP.Esta quarta-feira, os deputados aprovaram a audição de João Galamba no Parlamento , na CPI da TAP. O seu ex-adjunto e a sua chefe de gabinete, Maria Eugénia Cabaço, também serão ouvidos.Também hoje, o diretor da Polícia Judiciária Luís Neves revelou ter sido contactado por um membro do Governo sobre o computador levado pelo ex-adjunto . O jornal Expresso revelou que esse membro se tratava de João Galamba.Foi ainda revelado que o Conselho de Fiscalização do SIRP não descobriu qualquer atuação ilegal do Serviço de Informações de Segurança no que toca à recuperação do computador do ex-adjunto, que ocorreu na via pública.