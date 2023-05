Presidente da República fala hoje às 20:00 ao país

Leia Também Marcelo gere o tempo da resposta a Costa. Para já é o silêncio

"as coisas que ficaram decididas ontem ficaram decididas", acrescentando, em resposta aos jornalistas, que não teria receio de receber um telefonema de Marcelo Rebelo de Sousa. "É sempre um gosto receber um telefonema do senhor Presidente da República", disse.





Marcelo Rebelo de Sousa vai falar esta quinta-feira às 20:00 ao país, segundo a SIC Notícias. O Presidente da República vai assim quebrar o silêncio que tem mantido desde que o primeiro-ministro recusou aceitar a demissão de João Galamba, ministro das Infraestruturas.O Presidente da República tinha dito, numa nota no site da presidência, minutos antes do primeiro-ministro terminar o seu discurso na terça-feira, que discordava da decisão tomada por António Costa.Esta quarta-feira, num dia em que invulgarmente esteve sem agenda pública, Marcelo Rebelo de Sousa saiu do Palácio de Belém ao final do dia garantindo que iria falar. "Certamente que eu terei oportunidade de dizer aos portugueses o que é que penso, mas não agora, não agora, hoje não", respondeu aos jornalistas.O chefe de Estado acrescentaria, depois de jantar, que falaria "amanhã ou assim", cumprindo hoje essa indicação.O Presidente da República optou por permanecer em silêncio até agora, apesar do caso que está a gerar discórdia entre Belém e São Bento. Ainda ontem o primeiro-ministro colocou a situação de João Galamba no passado, ao afirmar queAntónio Costa que se encontra no distrito de Braga para mais uma ação do "Governo + Próximo", onde realizou o Conselho de Ministros desta quinta-feira, anunciou, entretanto, a antecipação de um dos pontos da agenda previsto para esta tarde. O primeiro-ministro vai visitar meia hora mais cedo as obras de uma residência estudantil em Barcelos, passando das 16 para as 15:30.