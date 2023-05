Vieira da Silva pede ao primeiro-ministro "um pouco mais de maturidade" na governação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo ministro do Trabalho José António Vieira da Silva pede ao primeiro-ministro, António Costa, "um pouco mais de maturidade" na governação e avisa-o que é o Governo que tem de "estar à altura" da posição que tomou de manter João Galamba como ministro das Infraestruturas, uma decisão que diz, no entanto, "compreender".



O dirigente socialista lamenta ainda que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteja há meses a falar da dissolução do Parlamento, quando se trata de uma "situação de exceção" e não de um "assunto de política corrente".





"A dissolução da Assembleia tem um conjunto de preceitos, regras e de exigências e deve ser aplicada de forma muito bem pensada, muito sóbria. Não é um assunto de política corrente; é uma situação de excepção", afirmou, em entrevista ao programa Hora da Verdade do Público e da Rádio Renascença