Marcelo sobre Otelo: "É ainda cedo para a História o apreciar com a devida distância"

é ainda cedo para a História o apreciar com a devida distância" o papel de Otelo Saraiva de Carvalho, que faleceu este domingo aos 84 anos, mas frisa que "parece inquestionável a importância capital que teve no 25 de abril"."O Presidente da República, consciente das profundas clivagens que a sua personalidade suscitou e suscita na sociedade portuguesa, evoca-o, neste momento como o Capitão que foi protagonista cimeiro num momento decisivo da História contemporânea portuguesa", escreve o Chefe de Estado numa nota colocada no site da Presidência e onde envia as condolências à família.

Leia Também Morreu Otelo Saraiva de Carvalho, capitão de Abril

Para Marcelo relembra Otelo como "um dos mais ativos capitães de abril, exerceu funções muito relevantes durante a revolução", mas frisa também o percurso feito pelo militar no pós-25 de Abril. "Afastado do poder na sequência do 25 de novembro de 1975, viria a ser considerado, pela Justiça, envolvido nas FP25, condenado e amnistiado", refere também na mesma nota.