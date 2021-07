De "construtor do 25 de Abril" à "figura controversa", são muitas as reações à morte de Otelo

é ainda cedo para a História o apreciar com a devida distância". Ainda assim, destacou numa nota, " inquestionável a importância capital que teve no 25 de abril". "O Presidente da República, consciente das profundas clivagens que a sua personalidade suscitou e suscita na sociedade portuguesa, evoca-o, neste momento como o Capitão que foi protagonista cimeiro num momento decisivo da História contemporânea portuguesa", resumiu o Chefe de Estado.

O PCP seguiu o mesmo tom, numa nota curta enviada às redações, sublinhando que "de Otelo Saraiva de Carvalho deve recordar-se no essencial o seu papel no levantamento militar do 25 de Abril". "O momento do seu falecimento não é a ocasião para registar atitudes e posicionamentos que marcam o seu percurso político", afirmam os comunistas.O Chega criticou Otelo Saraiva de Carvalho por ter tido um "papel perverso e destrutivo" no pós-25 de Abril.O vice-presidente do CDS-PP Miguel Barbosa reagiu à morte de Otelo Saraiva de Carvalho, considerando tratar-se de um dia "agridoce", ao lembrar a sua ação na conquista da liberdade e, em simultâneo, "as atrocidades" das FP-25. No dia em que "o CDS regista com tristeza" a morte de Otelo Saraiva de Carvalho, o vice-presidente Miguel Barbosa assegurou à agência Lusa que o partido "não se deixa embriagar pela história", naquele que considera ser "um dia agridoce para os portugueses".Já o primeiro-ministro António Costa recordou-o como "o coordenador operacional" que pôs fim "à mais longa ditadura do século XX na Europa". "A capacidade estratégica e operacional de Otelo Saraiva de Carvalho e a sua dedicação e generosidade foram decisivas para o sucesso, sem derramamento de sangue, da Revolução dos Cravos", acrescentou António Costa.o catalogou como "o homem do 25 de Abril". À TSF, Alegre recordou a última conversa que teve com o capitão de Abril:"No princípio estava desanimado, mas disse que ia lutar para recuperar. Deu até a sensação de que estava em recuperação. Infelizmente, isso não foi possível."O antigo membro do comité central do PCP Raimundo Narciso recordou Otelo, à Lusa, como a "principal figura da revolução do 25 de Abril pelo seu papel na coordenação do movimento das Forças Armadas". Isto apesar de reconhecer que o percurso posterior o tornou numa "figura controversa". "É contudo do ponto de vista político uma figura controversa, mas teve o apoio da esquerda e dos populares e nunca deixou de ser uma figura carismática", explica.Raimundo Narciso assume que a participação de Otelo no caso das FP-25 de Abril acabou por prejudicar a sua imagem.