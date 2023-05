Margens de lucro responsáveis por dois terços da inflação

Depois do BCE e da Comissão Europeia, também o Banco de Portugal vem dizer que foram as empresas a puxar pela inflação no ano passado. Em Portugal, contribuíram para quase 66% da subida de preços – que foi acentuada nos alimentos e para as famílias mais pobres.

Margens de lucro responsáveis por dois terços da inflação









