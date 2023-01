Mário Campolargo diz que UE caminha para "carteira de identidade digital comum"

O secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campolargo, acredita que os avanços feitos para garantir uma identificação do cidadão de forma desmaterializada vão permitir, no futuro, criar uma "carteira de identidade digital" comum na União Europeia."Diria que a identificação, tal como ela é hoje nos regulamentos europeus, permite que a nossa identificação desmaterializada seja reconhecida por outros países e no futuro vamos criar aquilo que se chama uma carteira de identidade digital comum a todos os países", referiu em entrevista ao Negócios e à Antena 1.Mário Campolargo sublinha que a desmaterialização do cartão de cidadão é uma discussão que está a ser feita "ao nível da Europa" e que trará várias vantagens aos cidadãos, salvaguardando a segurança dos dados partilhados.