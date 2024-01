Mario Draghi é hipótese para a presidênca do Conselho Europeu, diz FT

Leia Também Demissão de Draghi precipita eleições e preocupa mercados

cargo de presidente do Conselho Europeu tem sido um dos apontados como sendo do interesse de António Costa. Foi aliás o motivo de um discurso recheado de alertas por parte do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em 2022, na tomada de posse do terceiro mandato consecutivo de Costa enquanto primeiro-ministro.Costa afirmou, no passado, que não pretende ocupar cargos públicos enquanto não estiver resolvida investigação em curso no Supremo Tribunal de Justiça a propósito da Operação Influencer, mas a saída de Michel deixa a possibilidade em aberto.O Financial Times diz que há urgência em encontrar um candidato até à saída definitiva do ainda presidente do Conselho Europeu, uma vez que, caso não aconteça, as regras ditam que a presidência passe, de forma temporária, para as mãos do responsável pelo país que assume à data a presidência rotativa da União Europeia.Isso significaria que a liderança do Conselho Europeu ficaria nas mãos de Viktor Orbán, uma vez que a Hungria assume no segundo semestre a presidência rotativa.