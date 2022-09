O antigo diretor-geral do Banco de Itália foi escolhido por Draghi para ministro da Economia e das Finanças de Itália. Foi nessa qualidade que presidiu às reuniões do G20 em Itália, em 2021.

Daniele Franco O antigo diretor-geral do Banco de Itália foi escolhido por Draghi para ministro da Economia e das Finanças de Itália. Foi nessa qualidade que presidiu às reuniões do G20 em Itália, em 2021.

O eurodeputado e líder do partido liberal Ação concordou em integrar a coligação criada por Draghi, apesar de incluir partidos antagónicos ao seu, em nome do "amor a Itália" que os une.

Carlos Calenda O eurodeputado e líder do partido liberal Ação concordou em integrar a coligação criada por Draghi, apesar de incluir partidos antagónicos ao seu, em nome do "amor a Itália" que os une.

É o ministro dos Negócios Estrangeiros e ex-líder do Movimento 5 Estrelas, partido que abandonou a coligação governamental levando a novas eleições. Fundou um novo partido, com o qual irá concorrer.

Luigi di Maio É o ministro dos Negócios Estrangeiros e ex-líder do Movimento 5 Estrelas, partido que abandonou a coligação governamental levando a novas eleições. Fundou um novo partido, com o qual irá concorrer.

A presidente da Comissão Europeia partilha com Draghi a ideia de que é preciso completar a arquitetura da Zona Euro e estiveram juntos no apoio à Ucrânia.

Ursula von der Leyen A presidente da Comissão Europeia partilha com Draghi a ideia de que é preciso completar a arquitetura da Zona Euro e estiveram juntos no apoio à Ucrânia.

É o governador do Banco de Itália e uma das "pombas" que no BCE têm defendido políticas mais acomodatícias como sugere o próprio Draghi, impulsionando assim o crescimento europeu.

Ignazio Visco É o governador do Banco de Itália e uma das "pombas" que no BCE têm defendido políticas mais acomodatícias como sugere o próprio Draghi, impulsionando assim o crescimento europeu.

É o líder do partido Liga, de extrema-direita, e foi parceiro de Draghi na coligação de unidade nacional. Com eleições à porta, vê agora os Irmãos de Itália como novo aliado para chegar ao poder.

Matteo Salvini É o líder do partido Liga, de extrema-direita, e foi parceiro de Draghi na coligação de unidade nacional. Com eleições à porta, vê agora os Irmãos de Itália como novo aliado para chegar ao poder.