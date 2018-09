Mecanismo Europeu de Estabilidade prevê melhorias do 'rating' de Portugal a breve prazo

O director do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) saudou hoje o regresso dos investidores a Portugal e considerou provável que as agências de notação melhorem ainda mais o 'rating' do país "num futuro próximo", levando a um "círculo virtuoso".

Na conferência de imprensa no final da reunião informal de "rentrée" do Eurogrupo, em Viena, na qual a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu (BCE) deram conta das conclusões da sua oitava missão de vigilância pós-programa a Portugal, que consideraram "globalmente positiva", Klaus Regling interveio para sublinhar que, "do lado dos mercados", as notícias também são "bastante positivas", e vaticinou que Portugal poderá mesmo beneficiar de um "círculo virtuoso".