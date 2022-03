Medina tem envelope de 250 milhões para baixar luz e gás

No Programa de Estabilidade, João Leão deixa a Fernando Medina 250 milhões de euros para baixar custos energéticos. Fatura da luz desce à boleia da redução do défice tarifário e, para as empresas, o alívio será sentido na fatura do gás, em medidas que ainda estão a ser definidas.

Medina tem envelope de 250 milhões para baixar luz e gás









