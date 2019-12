Merkel aponta as alterações climáticas como o maior desafio para 2020

Na habitual mensagem de ano novo, a chanceler da Alemanha identifica os fluxos migratórios em África, a digitalização da economia e, em especial, as alterações climáticas como os principais desafios para 2020.

Angela Merkel considera que as alterações climáticas são o grande desafio que a Alemanha e o conjunto da humanidade terão de enfrentar em 2020.





A chanceler alemã vai utilizar a tradicional mensagem de ano novo para apontar os perigos decorrentes do aquecimento global, bem como a migração no e oriunda do continente africano e também a digitalização económica e respetivo impacto na vida das pessoas como os principais desafios para o ano que vem.