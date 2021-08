Portugal é o quinto país da UE onde os jovens saem mais tarde de casa dos pais

Leia Também Em Portugal os mais velhos e os casados têm mais poder de compra do que os jovens e os solteiros

Os jovens portugueses saem de casa dos pais, em média, aos 30 anos. A informação consta dos dados do Eurostat, divulgados esta quinta-feira, a propósito do dia internacional da juventude.Segundo o gabinete de estatística da União Europeia, no ano passado, a idade média na União Europeia para sair de casa dos pais era de 26,4 anos, com variações significativas entre os diferentes Estados-membros.Na lista dos 27, Portugal é o quinto país onde os jovens saem mais tarde de casa. A Croácia lidera a lista, com uma média de 32,4 anos. Também a Eslováquia, Malta e Itália estão no topo desta lista, com idades entre os 30,9 anos e 30,2 anos em Malta e Itália.O Eurostat nota as diferenças entre os países do norte e Europa ocidental, onde os jovens sem mais cedo de casa, mais perto da média europeia. Já nos países do sul e leste da Europa, a média de idades avança.É na Suécia onde os jovens saem mais cedo de casa - em média, aos 17,5 anos. No Luxemburgo a mudança é feita aos 19,8 anos e na Dinamarca aos 21,2 anos.Nas diferenças por género, os homens na União Europeia ficam, em média, até aos 27,4 anos em casa dos pais, contra os 25,4 anos das mulheres. Esta tendência foi observada em todos os Estados-membros, refere o Eurostat.As maiores diferenças entre géneros foram registadas na Roménia, onde os homens só saíram de casa dos pais aos 30 anos, contra os 25,5 anos das mulheres. Na Bulgária a diferença entre géneros era de 4,2 anos (32 anos para os homens e 27,8 para as mulheres).A menor diferença entre géneros verificou-se na Suécia, Luxemburgo e Estónia, com 0,1; 0,4 e 0,5 anos, respetivamente. O Eurostat nota que as diferenças eram menos pronunciadas nos países onde os jovens saem de casa dos pais mais cedo.