Ministério não detetou falhas quando o sindicato dos motoristas foi criado

A lei prevê que os serviços do Ministério do Trabalho comuniquem logo ao Ministério Público irregularidades na criação do sindicato, mas o Governo diz que só o fez quando tal lhe foi solicitado. Sindicato sai fragilizado até à decisão, mas pode criar nova associação.