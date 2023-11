Ministério Público investiga suspeitas de favor no caso de gémeas lusobrasileiras

O Ministério Público está a investigar, desde o início deste mês, o caso das gémeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, no qual haverá suspeitas de favorecimento no acesso a um tratamento de quatro milhões de euros.

Segundo o Público, que avança a notícia, o inquérito está a correr no Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Lisboa, para já, visando desconhecidos.

O jornal escreve que, se no decurso da investigação, surgirem indícios que envolvam o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a abertura de processo teria de ser votada no Parlamento.

O caso envolve duas crianças que vivem no Brasil e receberam um tratamento de quatro milhões de euros no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, havendo suspeitas de favorecimento e envolvimento do nome do Presidente da República, que negou qualquer interferência no caso.