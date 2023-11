Auditoria interna no Santa Maria ao caso de tratamento de gémeas com alegada influência do PR

O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte (CHULN) decidiu dar início a uma auditoria interna para "aferir sobre os procedimentos realizados antes e durante o tratamento para a atrofia medular espinhal administrado a duas gémeas em 2020", na sequência de suspeitas de que se terá realizado por influência do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.Em comunicado, enviado esta quarta-feira às redações, o CHULN recorda que, em simultâneo está a decorrer uma ação da Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) sobre o mesmo caso, e indica que, até ao término destes procedimentos, não fará qualquer comentário adicional.A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) anunciou na segunda-feira que abriu um processo de inspeção ao caso das gémeas lusobrasileiras que vivem no Brasil e receberam um tratamento de quatro milhões de euros no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, após uma reportagem da TVI, transmitida na sexta-feira, segundo a qual há suspeitas de que vieram a Portugal receber o medicamento Zolgensma, - um dos mais caros do mundo - por influência do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que negou qualquer interferência no caso.