No Conselho de Ministros marcado para esta quinta-feira em Espanha, estarão os membros do executivo cuja presença seja necessária.



Segundo fonte oficial, têm sido seguidos protocolos de prevenção na Moncloa.



O resto das reuniões marcadas para o presidente do governo, Pedro Sánchez, serão feitas por videochamada.

Irene Montero, ministra espanhola da Igualdade, está infetada com o coronavírus Covid-19. O seu marido e vice-presidente do governo espanhol, Pablo Iglesias, encontra-se de quarentena.O resto do governo será testado esta manhã e os resultados serão conhecidos esta tarde. Fonte oficial indicou que Irene Montero se encontra bem.