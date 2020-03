Costa quer ouvir os partidos antes de anunciar medidas para conter coronavírus

O primeiro-ministro vai ouvir esta tarde os grupos parlamentares e o Conselho de Ministros volta a reunir à noite, pelas 20:00. Só depois disso serão conhecidas as novas medidas de prevenção a implementar, nomeadamente o encerramento ou não das escolas.

O conselho de Ministros que se iniciou esta manhã foi suspenso para que o primeiro-ministro possa reunir com os grupos parlamentares, transmitir-lhes as medidas que estão em preparação, e ouvir as suas sugestões e contributos, anunciou há pouco António Costa.

Em declarações aos jornalistas em Belém, o primeiro-ministro explicou que "sendo uma matéria com tão grande impacto na vida das famílias e sociedade", é "útil e necessário que todos os partidos sejam ouvidos nesta matéria".





"Estamos a falar de uma situação sem um fim previsível e temos de ter em conta que não estamos a decidir sobre um período relativamente indeterminado", pelo que "tudo isso tem de ser ponderado e avaliado, mas vou comunicar primeiro aos lideres partidários e ponderar os comentários e sugestões", disse o primeiro-ministro. "Sendo uma matéria com tão grande impacto na vida das famílias e sociedade, acho que é útil e necessário que todos os partidos sejam ouvidos nesta matéria". "Às oito da noite o conselho de ministros reúne para tomar as medidas necessárias", explicou.