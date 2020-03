Nenhum país está preparado para epidemias, mas Portugal não é dos piores

Primeiro: nenhum país está bem preparado para responder a epidemias; segundo: Portugal não está entre os piores. Estas duas conclusões constam do Global Health Security Index de 2019, um estudo feito pela Nuclear Threat Iniciative e pelo Johns Hopkins Center for Health Security, em parceria com a Economist Intelligence Unit.

O estudo é o primeiro à escala global e foi feito com o objetivo de ajudar os países a encontrar termos de comparação e a melhorar as suas respostas a epidemias, tal como se coloca agora com a atual ameaça do novo coronavírus, o Covid-19.





Depois de estudar 195 países, o painel de 21 peritos internacionais concluiu que nenhum país está particularmente bem preparado. "Os países não estão preparados para uma catástrofe biológica, incluindo as que podem ser causadas pela dispersão internacional de patogénicos novos ou emergentes ou pela dispersão deliberada ou acidental de agentes ou organismos" perigosos, conclui o estudo.



Os dados sugerem que "a maior parte dos países não testaram as capacidades de segurança sanitária dos seus sistemas nem a sua resposta perante uma crise", acrescenta o documento, notando que a maior parte dos países também não afeta verbas dos seus orçamentos públicos para colmatar estas falhas.





Mesmo assim, Portugal aparece em 20.º lugar da lista, ou seja pertence ao grupo intermédio. É mais forte nas medidas de resposta e mitigação do contágio, mas é particularmente fraco na deteção e reporte de epidemias. Em comparação com Itália (onde a taxa de mortalidade está nos 6%), está melhor colocado, mas fica atrás de Espanha ou da Alemanha.