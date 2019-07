Ministro anuncia relatório sobre perigosidade das golas antifumo

Eduardo Cabrita, que falava na cerimónia de apresentação do programa "Bravos Heróis", Movimento Nacional de Prevenção dos Incêndios Florestais, organizado pelo grupo Global Media (JN, DN e TSF), disse que face à polémica suscitada na Comunicação Social pediu um estudo ao Centro de Investigação de Incêndios Florestais, dirigido por Xavier Viegas.

O governante acrescentou que viu serem "ditas muitas coisas com caráter muito afirmativo" e, por isso, apelou "à serenidade e foi pedido, entre outras análises, um relatório ao Centro de Investigação de Incêndios Florestais, dirigido pelo professor Xavier Viegas".

"Aquilo que pedia, a bem da confiança no nosso sistema e na necessidade de garantirmos confiança nas populações, é que todos aqueles que forem tão perentórios e tão definitivos sobre aquilo que é uma questão técnica no âmbito de algo que vale muito mais, a mobilização da população na articulação com as estruturas de bombeiros e de proteção civil, que leiam com atenção esse relatório e tirem as devidas conclusões a bem da serenidade e da confiança no sistema", apelou.

A questão das golas antifumo inflamáveis já levou à demissão de Francisco Ferreira, técnico adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil, após ter sido noticiado o seu envolvimento na escolha das empresas para a produção dos 'kits' para o programa "Aldeias Seguras".