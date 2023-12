Ministro da Economia: “A pobreza é uma falha de diferentes governos”

"A pobreza é uma falha de diferentes governos ao longo do tempo. Continuamos a viver num país que tem dois milhões de pessoas pobres. Nos últimos anos, o salário mínimo nacional cresceu cerca de 70% e o salário médio cresceu cerca de 40%. Ainda é pouco. Só podemos ser um país desenvolvido se as pessoas puderem viver de forma decente. Não há liberdade sem dignidade", defendeu o ministro da Economia na conferência "Portugal: um país condenado à pobreza?", que se realizou esta quarta-feira, 13 de dezembro, em Vila Nova de Gaia.

"As pessoas têm privações várias, é uma responsabilidade dos governos e da sociedade de encontrar formas de superar esse desidrato", preconizou António Costa Silva, para quem "somos um país que passa a vida a discutir distribuição da riqueza. A questão fulcral é como é que vamos criar mais riqueza", sinalizou.

Leia Também Costa e Silva diz que a economia portuguesa deverá crescer 2,2% em 2023

"Hoje em dia, quando olho para a economia portuguesa, as fronteiras entre os setores primário, secundário e terciário são cada vez mais móveis. Será um dos fatores transformadores da economia, porque todo o setor terciário está em transformação por causa das novas tecnologias. O ciberespaço vai transformar economia", avisou.

O economista acredita que a transferência das novas tecnologias para as empresas pode fazer transformações três vezes mais rápidas do que a revolução industrial e a uma escala 300 vezes maior.

Por outro lado, Costa Silva quer ver Portugal "protagonizar "a nova geração de indústrias verdes, em áreas como o aço, a energia solar, os carros elétricos e a substituição do plástico para o bioplástico.

Leia Também Valor do CSI ainda fica aquém do novo limiar da pobreza

"Não queremos ter energias renováveis para ter energias renováveis. É fulcral mudar a matriz energética para fazer face às alterações climáticas", frisou.





De resto, considera que, nos últimos anos, os governos cometeram o erro de "travar a industrialização do país", a qual, afiançou, é a base da produção de valor de Portugal.

Leia Também Número de beneficiários do RSI cai para mínimos históricos

Para aumentar e desenvolver a economia portuguesa, defendeu ainda que é "crucial" apostar na qualificação das pessoas e dos recursos humanos.

Leia Também Melhoria temporária retira proteção social portuguesa do radar de Bruxelas

"No fim de 2022, dos cinco milhões de pessoas a trabalhar no país, cerca de 1,5 milhões têm formação superior", números que, sublinhou o ministro, trazem mais inovação e produção de valor acrescentado, com capacidade de reconfigurar as cadeias.

António Costa Silva relembrou que o Governo está em gestão mas que "o país e a Administração Pública não estão em gestão".





Leia Também Pedidos de ajuda alimentar não param de aumentar

Leia Também Rendimento das famílias sobe em média 3,4% com Orçamento

* Texto editado por Rui Neves