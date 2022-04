"Monge capitalista". Multimilionário cripto diz que vai doar fortuna e ficar só com 1%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O CEO e fundador da plataforma cripto FTX, Sam Bankman Fried, comprometeu-se a viver com apenas 1% da sua riqueza por ano.

Com uma fortuna avaliada em 20 mil milhões de dólares, segundo o Bloomberg Billionaires Index, o gestor pretende ficar com cerca de 100 mil dólares, estando disposto a doar o resto da sua riqueza, aplicando uma filosofia altruísta que aprendeu na faculdade.