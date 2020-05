Morreu Little Richard, um dos pioneiros da primeira vaga de rock and roll nos EUA. O músico tinha 87 anos e não foram ainda reveladas as causas de morte do autor de "Tutti Frutti". Richard teve vários problemas de saúde como um AVC e um ataque cardíaco, para além de problemas nas ancas.Em declaraçãoes à Rolling Stone, o filho de Richard, Danny Penniman, confirmou a morte do pai, acrescentnado que "a casa de morte era ainda desconhecida".A carreira de Little Richard começou a sua carreira musical durante a adolescência, na década de 40, mas foi com uma série de singles editado pela Speciality Records que o levou para a fama.