Moscovo confirma que Ucrânia atingiu grande navio russo na Crimeia

Um ataque ucraniano num porto da península da Crimeia atingiu um grande navio de desembarque russo, provocando também a morte de uma pessoa, confirmou nesta terça-feira o Ministério da Defesa russo.

Segundo a agência Reuters, que dá conta de informação antes avançada pela Interfax, as forças de Kiev tinham já indicado que teriam destruído a embarcação.

De acordo com a informação confirmada por Moscovo, no ataque, ao porto de Teodósia, as forças ucranianas terão lançado mísseis do ar e danificado o navio "Novocherkassk". Não foi confirmada a extensão dos danos.

A Força Aérea da Ucrânia indicou que o ataque terá ocorrido cerca das 2:30 nesta madrugada, na hora local (00:30 em Lisboa), e provocado a destruição da embarcação da Marinha russa.

Estará também impedida a circulação de comboios a partir de Teodósia, com a população aconselhada a procurar alternativas numa estação próxima, indica a Reuters a citar informação da administração suportada pela Rússia na península anexada da Crimeia.

Através do uso de mísseis e drones, as forças ucranianas têm vindo nos últimos meses a desafiar a capacidade naval russa na Crimeia numa série de ocasiões. Em julho, Kiev conseguiu também danificar parcialmente a ponte do estreito de Kerch que liga a pensínsula ao território russo.