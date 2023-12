Rússia acusa Ocidente de querer desestabilizar Sérvia

A Rússia acusou esta segunda-feira, 25 de dezembro, o Ocidente de querer "desestabilizar" a situação na Sérvia, onde a oposição contestou os resultados das recentes eleições legislativas e municipais e manifestantes tentaram entrar na Câmara Municipal de Belgrado."É evidente que o coletivo do Ocidente quer desestabilizar a situação no país", declarou a porta-voz da diplomacia russa Maria Zakharova, citada pela agência pública RIA Novosti.A porta-voz comparou as manifestações na Sérvia às de Maidan, em Kiev, que levaram à chegada ao poder de pró-ocidentais na Ucrânia, no início de 2014.Os manifestantes que contestaram os resultados das recentes eleições legislativas e municipais na Sérvia tentaram atacar a Câmara da capital no domingo, mas foram reprimidos pela polícia.O Presidente nacionalista sérvio Aleksandar Vucic disse que dois polícias ficaram feridos com gravidade durante a manifestação, na qual mais de 35 pessoas foram presas.O escrutínio de 17 de dezembro suscitou várias críticas depois de uma equipa de observadores internacionais - composta por representantes da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) - ter denunciado uma série de irregularidades, nomeadamente fraude eleitoral.No domingo, o Presidente Aleksandar Vucic definiu estas alegações de "mentiras grosseiras" promovidas pela oposição.