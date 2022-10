Moscovo realizou 85 ataques contra instalações elétricas na Ucrânia, 51 só em outubro

Leia Também Russos apressam-se a marcar voos para o estrangeiro após mobilização

A Rússia lançou 85 ataques contra instalações elétricas ucranianas desde o início da guerra, com 51 a registarem-se apenas no mês de outubro, adiantou esta segunda-feira o procurador-geral da Ucrânia, Andrei Kostin."Esta é uma política de extermínio de ucranianos, criando condições inadequadas para a vida. À medida que o inverno se aproxima, os líderes russos deliberadamente privam as pessoas de coisas básicas: água, eletricidade ou aquecimento", sublinhou Kostin, numa publicação na rede social Telegram.O procurador-geral comparou a situação à condenação deliberada "à morte por fome" durante o "Holodomor", considerando os atos atuais de Moscovo como "terrorismo e crimes de guerra".Uns sete milhões de ucranianos terão morrido depois de serem desapossados das suas terras pelo regime soviético de Joseph Estaline no chamado "Holodomor" (1932-1933).Andrei Kostin salientou que a Rússia está a atacar infraestrutura crítica da Ucrânia com os seus ataques."Desde o início da invasão em grande escala, as Forças Armadas da Federação Russa realizaram 85 ataques a instalações elétricas, 51 destes em outubro", revelou a Procuradoria-Geral.O maior número de ataques em instalações de infraestrutura crítica foram infligidos nas províncias de Dnipropetrovsk (8), Lviv (6), Vinnytsia (5), Sumy (4), Kharkiv (4) e Kiev (4).Nas últimas semanas Moscovo tem atingido várias cidades ucranianas, em resposta à contraofensiva de Kiev que tem permitido libertar territórios controlados pelas forças russas no leste e sul do país.A Ucrânia tem também acusado o Irão de fornecer 'drones' suicidas à Rússia que têm sido alegadamente utilizados para bombardear infraestruturas de energia e cidades.O procurador-geral pediu ainda a criação de um tribunal internacional no âmbito da ONU."A Rússia e os seus líderes devem ser julgados pelo crime de agressão, genocídio e crimes de guerra. A paz é impossível até que o mal seja punido", destacou Kostin.A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas - mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,7 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).A invasão russa - justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 6.374 civis mortos e 9.776 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.