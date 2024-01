“Não era necessário fazer o que se fez para reduzir a inflação” nos Estados Unidos

Deputado estadual do Massachusetts, o lusodescendente democrata Tony Cabral defende que a Reserva Federal norte-americana (Fed) não precisava de ter ido tão longe no controlo da inflação e nota que não foi preciso o desemprego aumentar para se inicir um ciclo de desaceleração dos preços do lado de lá do Atlântico. Argumenta ainda que a decisão da Fed de subir juros foi desajustada e baseada em experiências anteriores, quando esta crise foi algo novo.

