Natal, emigrantes e mobilidade abriram portas à variante brasileira da covid

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

A variante britânica é hoje responsável por cerca de 40% dos casos ativos de coronavírus em Portugal e metade no caso de Lisboa e Vale do Tejo, o que faz de Portugal, a par de Inglaterra e Irlanda, um dos países mais afetados pela variante. Mas por que razão esta variante parece ter crescido muito mais depressa em Portugal do que na maioria dos outros países?Para João Paulo Gomes do Instituto Ricardo Jorge e Miguel Castanho do Instituto ...