Nazaré da Costa Cabral: “O OE tornou-se uma espécie de baldio. Terra de ninguém”

Presidente do Conselho das Finanças Públicas compreende a opção do Presidente da República, mas admite que o processo orçamental fica desvirtuado naquilo que é a própria natureza de um Orçamento do Estado sem um Governo em plenitude de funções.

Nazaré da Costa Cabral: “O OE tornou-se uma espécie de baldio. Terra de ninguém”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Nazaré da Costa Cabral: “O OE tornou-se uma espécie de baldio. Terra de ninguém” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar